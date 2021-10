Zájem o očkování stále roste. Lidé chodí i pro první dávky

Polovinu posledních očkování tvoří nicméně třetí dávky. Ty jsou určeny osobám, které byly plně vakcinované do letošního dubna. Jsou to zejména zdravotníci a nejstarší lidé do 70 let, u nichž vlivem horší funkce imunitního systému ve stáří po zhruba šesti měsících ochrana po očkování výrazně klesá.