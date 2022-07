Nová subvarianta BA.5: Apokalypsa se nekoná, zní z USA

Podle deníku The New York Times federální činitelé mimo jiné zvažují, že rozšíří pole kandidátů pro druhé přeočkování o lidi mladší 50 let. „Mimo tento bod plány nezní příliš odlišně od těch pro boj proti předchozím subvariantám omikronu,“ dodává list. Bílý dům například nezmiňuje povinné očkování nebo zakrývání dýchacích cest poté, co kroky Bidenovy administrativy v tomto směru významně narazily u soudů.