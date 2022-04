Z NOVIN:Zájem o očkování je malý. Přesto někteří na termín čekají

To se už teď nemusí v některých případech vyplatit. Zvlášť u méně využívaných center hrozí, že bude zájemců tak málo, že se nevyplatí ampuli o šesti či deseti dávkách otevřít. Kdyby přišli jen dva zájemci, mohl by zbytek látky skončit v koši.

Obavy, že by se otevřená balení vakcín nespotřebovala, větší nemocnice nemají. „Zájem je nižší, ale není to tak, že by přicházelo denně jen pár lidí. Jsou to nižší desítky,“ podotkl mluvčí FN u svaté Anny v Brně Jiří Erlebach.

Kvůli setrvale klesajícímu zájmu už musela nemocnice zkrátit provozní dobu centra. Funguje už jen tři dny v týdnu. „Není nutná registrace,“ doplnil.