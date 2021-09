WHO začala zkoumat koronavirovou mutaci mí, která se šíří v Kolumbii

Světová zdravotnická organizace (WHO) začala zkoumat novou variantu koronaviru, která se šíří především v Kolumbii a Ekvádoru. Uvedly to kolumbijské úřady a sama organizace OSN. V souladu s novými pravidly, podle kterých jsou mutace nazývané písmeny řecké abecedy, dostala nová varianta název mí. Podle WHO představuje mí rostoucí nebezpečí pro světové dění.