Rozsáhlá studie možného léku proti koronaviru byla nejspíš blamáž

Studie, která naznačovala výše uvedené škodlivé účinky hydroxychlorochinu, údajně zkoumala data 96 tisíc pacientů ze stovek nemocnic po celém světě. Původ dat však vzbudil pochybnosti u některých odborníků.

Dle zjištění deníku Guardian za dodanými daty stála prakticky neznámá firma Surgispshere, jejíž zakladatel, doktor Sapan Desai byl i spoluautorem studie. Studie vyšla v renomovaném odborném časopise Lancet a prošla standardním recenzním řízením.

Pochybnosti o dodaných datech však nakonec vyjádřilo i vedení časopisu Lancet, který oznámil, že ostatní autoři studie, kteří nejsou spojeni s firmou Surgispehre, zažádali o nezávislý audit a ověření dat. To nyní stále probíhá.

Šéf WHO Tedros Ghebreyesus ve čtvrtek oznámil, že experti Světové zdravotnické organizace prověřili zmiňovanou studii a další studie mapující účinky hydroxychlorochinu a určili, že je bezpečné v pozastavených klinických testech pokračovat.

Zároveň však WHO zdůraznila, že doposud nebyl nalezen důkaz, že by hydroxychlorochin mohl léčit covid-19 nebo chránit před vypuknutím nemoci. Další studie, které nespoléhají na data, nýbrž na přímé testy, totiž naznačují, že hydroxychlorochin není účinnější než placebo.

Studie, které ovlivňovaly vlády

Společnost Surgisphere měla dodat data téměř 96 tisíc covid-19 pacientů, kterým byl podán hydroxychlorochin ať už samostatně, nebo v kombinaci s antibiotiky. Data měla pocházet z 671 nemocnic (celkově má mít firma Surgispehre data z 1200 nemocnic po celém světě). Ihned po vydání přerušila testy WHO, jejího příkladu následovaly některé státy.

O několik dní později však australská redakce Guardianu odhalila v těchto datech nepřesnosti. Surgispehre dodala z několika australských nemocnic data 600 pacientů, z nichž podle společnosti mělo zemřít 73 lidí. Jenže to bylo o šest lidí více, než byl skutečný počet. Nemocnice následně Guardianu uvedly, že se na tvorbě podobné databáze nikdy nepodílely a o Surgispehre nikdy neslyšely.

Surgisphere přišla odnikud, aby zajistila zřejmě nejvlivnější globální studii během pandemie během několika týdnů. To nedává smysl.

Rozdíl se může zdát nepatrný, vzbuzuje však velké pochybnosti, odkud společnost svá data vlastně vzala a jak jsou spolehlivá. Zejména pokud podle těchto dat dělají vlády důležitá rozhodnutí, která mají vliv na jejich obyvatele.

Další pátrání ukázalo, že jedna ze studií, která rovněž využívala databázi firmy Surgisphere (a Desai byl opět spoluautorem studie), zjistila, že antiparazitikum Ivermektin snižuje riziko úmrtí vážně nemocných covid-19 pacientů. V reakci na to zařadila Peruánská vláda lék na seznam účinných přípravků.

Firma odnikud

Asi největší podezření u odborné veřejnosti budí otázka, jak se firma, která v roce 2008 vznikla, aby publikovala medicínské učebnice, stala vlastníkem obří databáze, která je snem všech vědců. Desai prohlásil, že jeho firma zaměstnává pouze 11 lidí, podle zjištění Guardianu však do Surgisphere nastoupili teprve před dvěma měsíci. Na profesní sociální síti tyto zaměstnanci pak nemají žádné vědecké zkušenosti, jsou však experty na strategii, leadership, copywriting a akvizice.

„Surgisphere přišla odnikud, aby zajistila zřejmě nejvlivnější globální studii během pandemie během několika týdnů. To nedává smysl,“ uvedl doktor James Todaro, provozovatel stránek MedicineUncensored, která publikuje studie týkající se právě účinků hydroxychlorochinu.

Hydroxychlorochin

Jedná se o účinnou látku, která je využívána jako antimalarikum. Má nižší toxicitu než příbuzná látka chlorochin. I tak však může vyvolávat závažné vedlejší účinky. Mezi ně patří srdeční komplikace, riziko hypoglykémie (nízké hladiny cukru v krvi), při nichž může dojít až ke ztrátě vědomí u lidí léčících se s cukrovkou, a při předávkování i retinopatie (poškození oční sítnice, a tedy i zraku).



Některé studie tvrdí, že pomáhá s těžkými průběhy nemoci covid-19. K definitivnímu potvrzení účinků těchto látek a případně i jejich dávkování jsou tak zapotřebí ještě další klinické studie. Definitivní důkaz o účinnosti stále ještě neexistuje.



V České republice je aktivní látkou léku Plaquenil. Odborníci však varují, aby si lidé dané léky sami neordinovali, a už vůbec ne z preventivních důvodů.



„Surgisphere je na trhu od roku 2008. Naše analytické služby zdravotnických dat začaly zhruba ve stejnou dobu a pak rostly. Používáme umělou inteligenci a strojové učení, abychom tento proces co nejvíce zautomatizovali. Což je jediný způsob, jak tento úkol zvládnout,“ uvedl Guardianu sám Desai. Tvrdí, že jeho společnost funguje jako agregátor dat a za zdroj dat není zodpovědný. To ke však v rozporu s tím, co jeho firma tvrdí.

Není však jasné, jak společnost data zajistila. Především jak zajistila souhlas nemocnic se sdílením dat, zejména u nemocnic, které nejsou technicky nejlépe vybavené. Není také zřejmé, jak se firma vypořádala s odlišností v záznamech pacientů v různých jazycích a v různých kódových označeních. A není konečně ani jasné, jak přitom dokázala dodržet etická pravidla a zákony zajišťující ochranu vysoce soukromých dat, která jednotlivé země mají.

Je to podvod, tvrdí datový vědec

Peter Ellis, vědecký šéf datového vědeckého oddělení konzultantské společnosti Nous Group, si je téměř jistý, že společnost Surgispehre je podvod.

„Ta databáze není něco, co by jakákoliv nemocnice mohla udělat. Anonymizování není jenom věc vymazání jmen, je to velký a těžký proces. Pochybuju, že by nemocnice samotné měly vůbec schopnost to udělat. Tohle je ten typ věci, na které národní statistické agentury mají celé týmy, které na tom pracují roky,“ uvedl Ellis.

Podle něj neexistují důkazy, že Surgispehre disponovala analytickým softwarem dříve než před rokem. „Přitom zabere měsíce přimět lidi, aby se připojili do takových databází. Zahrnuje to komise, bezpečnostní rady a management. Není to jen vyplnění formuláře a jedna konverzace,“ uvedl Ellis.