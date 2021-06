Výrobce Moderny žádá o schválení vakcíny i pro děti

Řada evropských zemí očkování dětí ve věku 12 až 17 let již odstartovala. V Rakousku zahájili vakcinaci ve spolkové zemi Dolní Rakousko a Vídeň. Postupně se budou přidávat další spolkové země. Vláda Sebastiana Kurze chce mít do začátku školního roku naočkovánu většinu školáků a studentů, aby se mohl zahájit nový školní rok bez distanční výuky.

Francie oznámila, že od 15. června se budou moci nechat očkovat lidé ve věku 12 až 18 let. Itálie zpřístupnila vakcinaci pro všechny od 12 let již ve čtvrtek a Německo uvedlo, že mladiství od 12 let se mohou k očkování registrovat od pondělí. Také v Polsku se od stejného dne může nechat očkovat mládež ve věku 12 až 15 let.