„Vydržte!” Ležící seniorku ve zlínské nemocnici nechali na chodbě čekat na sanitku čtyři hodiny

V 17.15 se žena opětovně dožaduje pozornosti zdravotnického personálu. „Prosím vás, mám už plný váček, mám zavedený katetr, skutečně musím co nejrychleji do domova,“ dožaduje se žena.

„Vydržte,“ reaguje jedna ze sester. Některé procházejí, aniž by reagovaly. Vlídnější jsou až záchranáři, kteří přecházejí po chodbě urgentu. Žena k nim vztahuje dlaň a žádá o pomoc. „Nezlobte se, my jsme jiná organizace, nemůžeme vás odvézt. Musíte počkat na sanitku. Bohužel je jich málo a nestíhají,“ je více konkrétní jeden z nich.

Zhruba v 17.25 žádá žena jednu ze sester, aby alespoň zavolala do jejího domova pro seniory. „Ať o mně vědí a nemají strach, kde jsem tak dlouho,“ vysvětluje prosebně. „Nevím, jaký tam je telefon,“ odpovídá sestra a vchází do ambulance.

To už mě jako pozorovatele nenechává bez reakce. Přicházím za ženou, ptám se na jméno i na to, jak dlouho už tu je a co má za sebou. Nabízím, že do domova zavolám. Při telefonátu mezitím odchází do ambulance má dcera. Ještě stíhám smutné ženě říct, že už o ní v domově vědí. V ambulanci pak při vyšetření dcery na ženu a její potíže upozorňuji.