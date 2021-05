Všeobecná fakultní nemocnice v Praze prosí dárce o krev, dochází zásoby

Jednou z možných příčin, proč nedostatek krve ve VFN vznikl, je podle primářky home office, v jehož režimu pracuje mnoho firem. A to i ty, do kterých jezdí nemocnice krev odebírat mobilní jednotkou pravidelně.

„V současné době jsme asi na pětině obvyklých zásob, což je velice závažná situace. Nejvíce potřebujeme dárce krevních skupin 0 a A. Samozřejmě ale v dlouhodobém horizontu trvale potřebujeme dárce všech krevních skupin, protože situace se může změnit z hodiny na hodinu,“ sdělila Novinkám Dušková s tím, že kvůli nedostatku krve musí nemocnice odmítat i některé smluvní partnery ohledně transfuzních přípravků.

Darování krve je přitom podle ní velice snadné a jednoduché. „Darovat krev může každý zdravý člověk ve věku od osmnácti do šedesáti let věku. Další nezbytnou podmínkou je to, že se musí cítit zdravý, nesmí trpět žádným závažným chronickým onemocněním. A samozřejmě jsou to i některá dočasná a trvalá omezení, dočasná jsou například po operaci, po infekčním onemocnění,“ říká.

Také dodává, že pokud dárce prodělá koronavirus, je možné krev darovat 14 dní po ukončení léčby.

Při odběru dárce daruje 450 mililitrů krve. Samotný odběr trvá zhruba deset minut, před ním je třeba ještě vyplnit dotazník o zdravotním stavu dárce.

Všeobecné fakultní nemocnici dochází krev. Foto: Novinky

Nedostatek krve pro nemocnici nicméně neznamená, že by hrozilo nepodání transfuze v akutních či operativních případech. „V současné době naopak naše nemocnice rozjíždí běžnou operativu a snažíme se péči neomezovat. Pokud by došlo k nějakému omezení operací, rozhodně by to nebylo, ani v tuto mimořádnou situaci, z důvodu nízkých zásob transportních přípravků. Jsme na hraně se zásobami, ale není důvod k tomu, aby pacienti nedostali transfuzi krve, pokud by ji potřebovali,“ dodává.

Ostatní fakultní nemocnice jsou na tom lépe

Situace v jiných fakultních nemocnicích není tak kritická jako ve VFN, přesto některé z nich rovněž hlásí pokles zásob. Nejčastěji se jedná o konkrétní krevní skupiny.

„Snažíme se udržovat zásobu zhruba na deset až čtrnáct dní běžné spotřeby, tu máme i nyní. S jejím doplňováním máme v posledních dnech trochu problém, není to ale žádná ‚krize‘. V posledních dnech nejobtížněji udržujeme zásobu Aneg a Apozit, případně i 0neg,“ vyjádřil se Novinkám primář Fakultní Thomayerovy nemocnice Petr Turek.

„V posledních dvou týdnech s rozběhem obnovované plánované operativy se spotřeba krve zvýšila, v současné době poptáváme dárce k doplnění zásob a organizujeme výjezdové odběry. Obojí je běžnou součástí naší práce. Situace rozhodně není nijak dramatická, na skladě máme kromě jiného nyní 140 jednotek krve krevní skupiny 0 a 40 jednotek A ,“ uvedl primář oddělení hematologie a krevní transfuze Miloš Bohoněk Ústřední vojenské nemocnice.

„Aktuálně je stav zásob dostatečný a nijak neomezuje provoz nemocnice. Standardně méně je krve Rh D negativní, A negativní a 0 negativní,“ sdělila mluvčí Fakultní nemocnice v Motole Jana Merxbauerová.

Dále Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Bulovka i Nemocnice Na Homolce mají podle svých mluvčích krevních zásob dostatek.

Zájem je o všechny krevní skupiny. Foto: Novinky

IKEM potřebuje destičky

To v IKEMu mají problém s nedostatkem krevních destiček. Podobně jako se daruje krev, lze darovat pouze určité složky krve, například právě krevní destičky - trombocyty.