Vrubel: EU je v lécích závislá na Číně a Indii

Ta legislativa ještě nebyla schválena, stále leží ve Sněmovně. Byly tam velmi silné lobbistické tlaky, těch opatření bylo hodně, i proti reexportu, tedy opětovnému vývozu dovezených léků. Je tu hodně podnikatelských skupin, které nemají zájem, aby to prošlo. Znovu by o tom měl sněmovní zdravotní výbor jednat v březnu.

Není to lehké, ale výrobci by se na to dobře připravili. Z hlediska výroby nejžádanějších léků si už dnes výrobci udělali zásoby surovin i na několik měsíců dopředu, ale to nesouvisí tolik s tou novelou, jako spíš s koronavirem.