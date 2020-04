Vláda chce prodloužit nouzový stav

Vláda nakonec požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, a to až do 25. května. Novinkám to sdělil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vláda ovšem bude žádost schvalovat až v pátek. Zároveň kabinet uposlechl rozsudek pražského městského soudu a všechna protikoronavirová opatření nařízená ministerstvem zdravotnictví přijal nově jako celá vláda podle krizového zákona.