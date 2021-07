Vláda jednala o nejvyšším státním zástupci i koronaviru. Čekáme na zahájení tiskové konference

Benešová Stříže na post nejvyššího státního zástupce navrhla už na konci června, vláda to však dosud neprojednala.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve zmínil, že by šéfa žalobců mohl jmenovat až nový kabinet po volbách, jak žádá opozice. Podle Lidových novin předseda vlády Střížovu nominaci odmítl a Benešové údajně řekl, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho z okolí Pavla Zemana.

Očkovaní mohou soutěžit o iPhone či tenisky, láká Babiš do nových center

Neutrálně by se mohl kabinet postavit například k novele, podle níž by lidé pracující v náročných profesích mohli odcházet do důchodu dříve.