Většina dětí se covidem nakazí mimo školu, tvrdí německá studie

Hamburský školský úřad uvedl, že 78 procent z 375 dětí, které se nakazily mezi letními a podzimními prázdninami, vir chytilo mimo školu. U dětí mladších 12 let přitom byla pravděpodobnost nakažení poloviční ve srovnání se staršími školáky.

Na rozdíl od Německa Česká republika na podzim přistoupila k uzavření všech stupňů škol a nyní vláda velmi opatrně vrací žáky do školních lavic. Tento týden se mohly do tříd vrátit alespoň žáci prvních a druhých tříd a od příštího týdne se učebny otevřou také po studenty posledních ročníků středních škol. Další žáci základních škol se vrátí do školních tříd od pondělí 30. listopadu.