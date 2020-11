Většina autoškol vydrží bez tržeb nanejvýš tři měsíce, žádají vládu o pomoc

Asociace autoškol ČR provedla v minulých dnech mezi autoškolami průzkum o ekonomických možnostech členů v souvislosti s délkou odstávky provozu. Téměř 40 procent z nich uvedlo, že jsou schopné udržet své podnikání bez příjmů maximálně tři měsíce. Poté by musely ukončit činnost. Skoro 24 procent oslovených autoškol by vydrželo dokonce dva měsíce, kolem 18 procent zhruba půl roku.

Autoškoly proto nyní vyzvaly vládu k poskytnutí pomoci, která by měla mít několik forem. Tou nejdůležitější by byly dotace na vozidla vlastněná autoškolami. Ty by měly pomoci pokrýt náklady na povinné ručení, splátky a další investice. Dotace by podle autoškol mohly mít podobu programu COVID Bus, který poskytuje kompenzace zájezdovým dopravcům. Návrh tak počítá s příspěvky na jednotlivé vozy za den odstávky.