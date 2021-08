Velká centra končí, zůstanou jen místa bez registrace

Nyní se k očkování na výstavišti denně registrují řádově stovky zájemců. „Reálně to znamená, že na druhou dávku, kterou ti, jež prvně očkujeme v těchto dnech, budou muset 1. a 2. září už do centra v Bohunicích. Z technických důvodů rovněž tento víkend 14. a 15. srpna na výstavišti neočkujeme, což jsme registrovaným oznámili telefonicky. Překvapit by to mohlo snad jen neregistrované zájemce, jichž k nám chodí okolo stovky denně,“ doplnila Plachá.