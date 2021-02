Ve Zlínském kraji očkují i seniory pod osmdesát. Selský rozum je nad vyhlášky, obhajují

Krizový štáb Zlínského kraje tak před platnou metodikou ministerstva zdravotnictví určující první adepty na očkování (mimo jiné seniory nad 80+) uvedené ve skupině A1 dává přednost takzvanému „selskému rozumu“. Právu to potvrdil krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

„Jejich věkové rozmezí bylo mezi 65 a 89 lety,“ přiznal Právu mluvčí Tomáš Melzer ze zlínského magistrátu, který je zřizovatelem objektu. Na otázku, proč dochází k očkování u lidí mladších osmdesáti let, odpověděl: „K domům zvláštního určení je přistupováno jako k domovům seniorů. Je zde k na jednom místě kumulace ohrožené skupiny, například zdravotně znevýhodněné osoby a senioři.“ Zlín má ve svém katastru celkem pět takových objektů.

V týdnu například přijel mobilní očkovací tým do domu se zvláštním určením v ulici Družstevní ve Zlíně, který obývá zhruba stovka obyvatel. Zdravotníci proočkovali 52 lidí ze 101.

Očkování skupiny seniorů pod osmdesát let schvaluje i hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). „Rozhodli jsme se k tomuto kroku po vzájemné dohodě nás všech na kraji. Jde o efektivitu očkovací strategie. Pokud jsou to lidé, kteří žijí relativně blízko sebe, tak jsme neviděli logiku v tom, že bychom očkovali pouze část nad osmdesát let a ostatní ne. Přistupujeme k těmto zařízením stejně jak k domovům pro seniory,“ sdělil Právu hejtman.