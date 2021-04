Ve Švédsku končí stovky dávek vakcíny AstraZeneca v odpadkovém koši

Švédsko se kvůli několika ojedinělým případům výskytu krevních sraženin rozhodlo, že vakcínu společnosti AstraZeneca bude aplikovat lidem ve věku nad 65 let. Nedůvěra vůči této očkovací látce je však tak extrémní, že lidé ruší své termíny pro vakcinaci. Další sice do očkovacího centra dorazí, ovšem ve chvíli, kdy se dozví, že se aplikuje tato vakcína, okamžitě odcházejí, píše Krone. at.