Třídám už po školním testování nehrozí karantény

Po pondělním testování nemusela a nadále nemusí být nařízena karanténa, protože spolužáci nakaženého žáka jsou od něj ihned izolováni, a není tak pro ně rizikovým kontaktem. Kvůli zrušenému čtvrtečnímu testování děti nebudou muset na základě školního testování do karantény vůbec. Dostat se do ní mohou, pokud bude mít spolužák v týdnu pozitivní test například po testování v rámci rodiny.

Škola také kontaktuje krajskou hygienickou stanici, která vystaví žádanku na PCR test. Pokud i PCR test vyjde dítěti pozitivní, rodič by měl zavolat praktickému lékaři, který nařídí izolaci.

Kdyby byl žák pozitivně antigenním testem testován v průběhu týdne (jinde než ve škole), tak v případě, že by byl dva dny před projevem příznaků covidu nebo dva dny před provedením testů ve škole, musí rodič bezodkladně dát vědět škole. Ta potom kontaktuje krajskou hygienickou stanici, která podle nařízení MZČR „provede epidemiologické šetření, včetně vyhodnocení rizik a přijme adekvátní protiepidemická opatření k zabránění šíření nákazy.“

Může tedy rozhodnout o karanténě nebo o preventivním screeningovém testování žáků, kteří nejdou do karantény a testují se antigenními testy do výsledku PCR (tzv. systém test to stay).