Ve frontě na očkování bývá dusno, ale lidé nejsou agresivní

„Snažíme se frontu odbavit co nejrychleji, celý proces trvá maximálně 40 minut,“ říká administrativní pracovník Alois Prášil. Denně v tomto centru naočkují přes tisíc lidí, zájem stoupl po oznámení zpřísnění opatření. Od pondělí už neplatí testy jako prokázání bezinfekčnosti, v restauracích či na sportovních akcích musí lidé ukázat platný certifikát o dokončeném očkování či potvrzení o prodělání covidu.

Testovat po kontaktu by se měli i očkovaní, míní nastupující vláda

„Nyní do našeho centra přicházejí především lidé, kteří se jdou očkovat kvůli certifikátu, a ne kvůli ochraně svého zdraví. Často slyšíme, že lidé ve frontě nadávají na systém opatření,“ pokračuje Prášil. Podle něj tyto nadávky jsou spíše vedené na vládní restrikce než na pracovníky očkovacího centra.

Prášil poznamenává, že čekajícím ve frontě procházející odpůrci očkování párkrát nadávali do ovcí, centrum ale zatím od svého otevření v červenci tohoto roku nemuselo kvůli vážnější situaci volat ochranku ani městskou policii.

„Měl jsem takovou živější diskusi s pánem, který se vehementně domáhal tištěného certifikátu, který jsem mu v tu chvíli nemohl vystavit. I čekací doba na dávku vakcíny se prodloužila na hodinu a půl, ale lidé to vzali s klidem, průběžně jsme je totiž informovali,“ popisuje Prášil.

I o několik zastávek metrem C dál, na hlavním nádraží, čeká zhruba třicet zájemců na jednorázovou vakcínu Janssen. Ani zde se nesetkávají s projevy agrese.

Podobný důvod má i mladík skoro na konci fronty. Nebýt naočkovaný by ho totiž mohlo v průběhu dalších měsíců omezovat a chtěl by volně chodit do restaurací a kina.