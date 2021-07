Vakcínu má v EU už 70 procent dospělých

Již sedmdesát procent dospělé populace v Evropské unii dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru. Oznámila to v úterý v Bruselu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že EU tak splnila plán dosáhnout tohoto cíle do konce července. Plně naočkováno je 57 procent plnoletých obyvatel Unie, přičemž snahou je dostat se na 70 procent do konce léta.