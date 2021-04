Vakcínu má už 400 nezletilých

Vakcínu od společnosti Pfizer/BioNTech, kterou se v ČR očkuje nejčastěji, mohou jako jedinou dostávat šestnáctiletí a starší. Ostatní vakcíny (Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson, která do ČR teprve přijde) jsou povolené od osmnácti let.

Chronicky nemocní lidé z prioritní skupiny v očkovací strategii nejprve vypadli, od 24. března se ale mohou registrovat do očkovacích center pomocí speciálních kódů, které dostávají jejich ošetřující lékaři. „Mohou to být i studenti, například ze středních zdravotních škol, kteří pomáhají na covidových lůžkách,“ dodal Chlíbek.

Seznam proočkovaných nejmladších by se mohl v budoucnu významně rozšířit, protože v ČR se už o očkování dětí proti covidu-19 uvažuje. Podle některých odborníků je to nutné k dosažení kolektivní imunity.

Děti covid-19 až na výjimky neohrožuje, drtivá většina má velmi mírný až bezpříznakový průběh. Podle dat ministerstva zdravotnictví v ČR s covidem zemřely dvě děti v kategorii 0–14 let a čtyři lidé v kategorii 15–24 let. „Britská mutace se šíří i mezi mladými a vidíme, že se covid-19 šíří ve školách. Nikdo nemůže zaručit, že děti mají jen nekomplikovaný průběh,“ řekl Chlíbek. „Říci, že očkování dětí je zbytečné, mi přijde jako nesmírně fanatická myšlenka,“ dodal.

Někteří experti jsou ale opatrnější. „Pokud to není nutné, tak bych se do očkování dětí hned nehnala. Zatím máme jen krátký odstup a o dlouhodobějších účincích vakcín toho víme málo,“ řekla Právu imunoložka z nemocnice Motol Anna Šedivá.

Také imunolog Jiří Šinkora by ještě s očkováním dětí počkal, absolutní přednost by podle něj měly mít ohrožené skupiny, tedy staří a nemocní. „Domnívám se, že u malých dětí je očkování zbytečné. Počkal bych, co se stane po proočkování citlivé populace, a teprve potom bych začal diskusi,“ řekl Právu Šinkora. „Na přelomu roku bych se podíval, jestli virus vůbec ještě způsobuje komplikace. Pokud by se ukázalo, že už pro citlivou populaci virus nepředstavuje nebezpečí, v žádném případě bych děti neočkoval,“ uvedl Šinkora.