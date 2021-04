Vakcinační turistika. Cestovky chystají zájezdy za očkováním

„Máme dohodu s klinikou v Moskvě. Zájezd zahrnuje letenku, náklady na vakcínu a čtyři noci ubytování, celkem za 1099 eur (asi 28 500 Kč),“ citoval deník Hürriyet zástupce jedné z cestovek. Dodal, že cena zahrnuje dvě cesty na obě potřebné dávky vakcíny. Kromě očkování se turisté podívají mimo jiné do Kremlu. Ředitel společnosti Viking Tourism International Cem Bayazıt hodlá zájezd za vakcínou uskutečnit už příští týden.

Muž měl dost čekání na vakcínu v Německu, odjel se naočkovat do Moskvy

Časopis Forbes zase napsal, že jistá společnost v Moldavsku začala prodávat třídenní cesty do Moskvy za 1190 eur (cca 31 tisíc Kč). V ceně jsou zahrnuty nejen letenky a ubytování, ale i cena vakcín a konzumace jídla a pití. O zájezd projevila během velmi krátké chvíle zájem asi tisícovka občanů Moldavska, Rumunska, Ukrajiny, a dokonce i Řecka. Ruské úřady registrují zájem a poptávky také z jihoamerických zemí.

Zájezdy do Ruska za očkováním chystá také norská cestovka World Visitor. Server Reisen und Golfen popisuje intenzivní zájem německých a rakouských cestovek o pořádání cest za očkováním.

Už nyní organizují některé společnosti cesty za vakcínami do Dubaje či Izraele. List The Guardian například psal o aktivitách privátního klubu Knightsbrigde Circle, kde členství stojí 25 tisíc liber ročně. Ten organizuje zájezdy do Spojených arabských emirátů pro své členy ve věku 65+, aby se nechali naočkovat čínskou vakcínou Sinopharm. Zakladatel klubu Stuart McNeill oznámil, že obdržel přes 2000 žádostí o cestu.