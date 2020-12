Vakcína Pfizeru pro 5000 lidí bude už koncem roku

„Zaznamenali jsme zprávu, že Evropská léková agentura (EMA) schválí vakcínu od firmy Pfizer 21. prosince a zhruba do tří až čtyř pracovních dnů by mohla být k dispozici. Mezitím ale budou svátky. Datum 28. prosince jsme spočítali, nikdo nám ho nesdělil,“ řekl Blatný.

Várka, která jako první přijde do České republiky, bude podle ministra spíš symbolická. „Nabídka byla tisíc až deset tisíc dávek, samozřejmě jsme požádali o maximum,“ uvedl Blatný. Podle očkovací strategie budou první na řadě chronicky nemocní a senioři nad 65 let, zejména diabetici nebo lidé s plicními chorobami, a zdravotníci z první linie.

„Na očkování připravujeme velmi podrobný plán. Vypadá to, že už koncem měsíce přijde první zásilka vakcín. Musíme veřejnost přesvědčit o tom, že je v zájmu všech, aby se nechali očkovat. Je to zásadní ochrana jejich života,“ řekl v pondělí po zasedání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Celkově mají do Česka dorazit vakcíny od několika firem pro sedm milionů lidí. Společnost Pfizer, která vakcínu vyvinula ve spolupráci s německou firmou BioNTech, by měla do ČR celkově dodat zhruba čtyři miliony dávek.