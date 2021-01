Vakcína od AstraZeneky nechrání staré, tvrdí německá média

Německé noviny Bild a Handelsblatt uvedly s odvoláním na vládní zdroje, že u seniorů je vakcína od AstraZeneky účinná jen z osmi procent. Evropská léková agentura (EMA), která by měla vydat rozhodnutí o použití této očkovací látky v pátek, by kvůli tomu nemusela tuto vakcínu schválit pro očkování lidí nad 65 let.

Ministerstvo zdravotnictví ale podle listu Handelsblatt už plánuje, jak na tuto situaci reagovat. Jedná se o tom, že by se lidem nad 65 let podával preparát od Moderny. Ten by ale pak chyběl jiným skupinám. Podle listu Handelsblatt by v nehorším případě mohlo dojít k tomu, že Německo nebude schopné do léta nabídnout všem lidem očkování, jak slibovalo.