V Rakousku ke kadeřníkovi jen s negativním testem

Ti, kteří dojíždějí kvůli zaměstnání do Rakouska, se budou muset stejně jako ostatní registrovat a rovněž budou muset předkládat jednou za týden negativní PCR test na koronavirus.

Rakouská vláda zároveň zpřísnila podmínky cestování do země. Z povinné desetidenní karantény po příjezdu do Rakouska se lidé nebudou moci vyvázat novým negativním PCR testem. Dosud to bylo možné po pěti dnech.