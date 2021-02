V pyžamech na očkování. V Seattlu se rozbila lednička s vakcínami

Honička se šťastným koncem, tak by se dala nazvat situace v nemocnici v americkém městě Seattlu. Minulý týden ve čtvrtek kolem 20.30 tamějšího času se v jedné z městských nemocnic porouchala lednička, v níž bylo uloženo 1600 dávek vakcíny společnosti Moderna. Do 12 hodin se musely dávky aplikovat, jinak by se očkovací látka znehodnotila. Lidé se uprostřed noci hrnuli do nemocnice a ve frontě čekali v pyžamech a županech na to, aby dostali vakcínu.