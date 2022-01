V Praze se snaží očkovat všechny. Na hraně zákona

Ani to však problém neřeší. „Snažili jsme se, aby přístup k očkování dostaly v rámci projektu nízkoprahového očkování i osoby bez oprávnění k pobytu. Je to ale hodně citlivé, protože stát to nedovoluje a navíc je podmínkou identifikace očkovaného,“ řekl Právu zdroj dobře seznámený s migrační problematikou.

„V Evropě jsou státy, které očkují kohokoli, nikdo to nezkoumá. My si myslíme, že je to dobrá praxe a že by se to vyřešilo i pro tyto lidi. Stát je k osobám bez oprávnění k pobytu restriktivní. Ale zrovna Praha k tomu přistupuje dobře,“ myslí si ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.