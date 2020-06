V Polsku je opět rekordní počet nově nakažených, doly se zavřou

„Máme za odpoledne 380 nových potvrzených případů nákazy koronavirem,” uvedlo o půl šesté večer polské ministerstvo zdravotnictví. Protože už ráno informovalo o 219 nových případech, přibylo za 24 hodin 599 nově nakažených. To je nový rekord, uvedly Gazeta Wyborcza a agentura PAP. Nejvíce nových případů - celkem 326 - je z nejpostiženějšího Slezska, kde se celkem eviduje už 9790 případů. Devět nových obětí je ve věku od 62 do 92 let.