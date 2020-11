V Itálii se koronavirus objevil už loni v září, naznačuje studie

Od září 2019 do března 2020 probíhal v Itálii výzkumný program SMILE (Screening and Multiple Intervention on Lung Epidemics), v rámci kterého si dobrovolníci nechali provést rentgen plic a odebrat krev. Cílem programu bylo monitorování výskytu rakoviny plic. Po příchodu koronavirové pandemie se vědci z milánského Národního institutu pro boj s rakovinou (INT) rozhodli odebrané vzorky otestovat také na přítomnost protilátek proti koronaviru.