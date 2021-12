V Francii padají rekordy v počtu nakažených

Francie za posledních 24 hodin zaznamenala 232 200 nových případů koronaviru. Je to nové maximum. Hranici 200 tisíc nakažených za den překonala potřetí v řadě. Země galského kohouta je co do počtu případů momentálně nejpostiženější zemí v Evropské unii. Dosavadním maximem bylo 208 099 nákaz ze středy.