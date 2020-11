V Dánsku vybijí celou populaci norků. Přenášejí koronavirus

V sedmi obcích budou na čtyři týdny zavřeny bary, restaurace i zastřešená sportoviště Nepojede tam ani hromadná doprava a bude omezena možnost tyto obce opouštět nebo do nich přijíždět. Zakázáno to nebude, ale bude lidem doporučeno, aby to nedělali.

„Domnívám se, že bude nutné izolovat oblast severně od Limfjordenu od zbytku země. Cokoli jiného znamená, že by se nechaly dveře stáje otevřené a,. takže by mohli koně utéci,“ řekl virolog Allan Randrup Thomsen Podle něj je nutné zasáhnout okamžitě, než se nová mutace rozšíří . Je také nutné zabránit přenosu mezi lidmi

Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že norci slouží viru dobře jako rezervoár. S vybitím norků proto souhlasí. „Je tu samozřejmě riziko, že populace norků by mohla nějak přispět k přenosu viru na lidí a ten by se pak šířil z člověka na člověka,“ řekla Catherine Smallwoodová z krizové kanceláře WHO v Evropě.