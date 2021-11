V čem se může svět poučit od izraelského očkování třetí dávkou

Koncem července začal Izrael nabízet posilující dávky lidem starším 60 let, od konce srpna pak země zpřístupnila třetí dávku osobám starším 16 let, a to pět měsíců po podání druhé dávky. Za plně očkované nyní Izrael považuje pouze ty, kteří se nechali naočkovat třetí dávkou poté, co jim na ni vznikl nárok.