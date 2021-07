V Británii prudce klesají počty nově nakažených

Tuto neděli bylo hlášeno 29 173 nově nakažených. Ve srovnání s předchozí nedělí, kdy jich bylo 49 tisíc, je to razantní pokles. „Po pětidenním poklesu to vypadá na zklidňující trend. Pokles je mnohem dramatičtější, než se očekávalo. Některé předpovědi varovaly před katastrofou, ale tato čísla naznačují opak,“ řekl Paul Hunter, profesor z Východoanglické univerzity (University of East Anglia).