V Anglii dostanou vakcínu bezdomovci, do měsíce chce vláda proočkovat půlku země

Bezdomovci a lidé přespávající na ulici budou v Anglii zařazeni do prioritní skupiny pro očkování proti koronaviru. Oznámil to ministr zdravotnictví Matt Hancock na základě doporučení expertní skupiny. Bezdomovci nemají takový přístup ke zdravotní péči jako zbytek obyvatelstva, proto je jejich stav rizikovější. Do 15. dubna chce mít britská vláda proočkováno 32 milionů obyvatel.