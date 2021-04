Už žádné kino a káva na terase, ostrov svobody v Německu dostal stopku

Například sociálnědemokratický expert na zdravotnictví Karl Lauterbach vyzýval k zastavení podobných experimentů. Podle jeho názoru je to nesystémové a testování spojené s otevíracími strategiemi třetí vlnu epidemie nezastaví. „Vysíláte špatný signál,“ řekl Lauterbach.

Od 16. března se lidé v Tübingenu mohli nechat bezplatně otestovat na devíti místech města. Pokud byli negativní, dostali osvědčení o výsledku a s ním mohli vyrazit do obchodů, služeb, jako jsou kadeřnictví, kosmetiky, nehtová studia, pedikúry, masáže, mohli dokonce do divadla či muzeí a do kaváren a restaurací.