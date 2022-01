U dvanáctiletých rozhodují narozeniny. První dávka juniorní, druhá „dospělá“

Tento postup radí rodičům Česká vakcinologická společnost a potvrdilo ho i ministerstvo zdravotnictví. Předseda společnosti Roman Chlíbek se odvolává na podobnou praxi v USA, odborně je to podle něj správně. V praxi je potřeba upozornit vakcinační centrum nebo očkujícího lékaře.

„Syn měl jít na druhou dávku v den, kdy mi volali ze školy, že je pozitivní. Dvanáct mu bude začátkem února. Takže když půjde před tím, dostane ještě dětskou vakcínu (v třetinovém množství). Pokud počkáme, tak už dospělou,“ řekla Právu paní Jana, která si nepřála uvádět jméno. „Nevím, co mám teď dělat,“ přemítá.

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát logické, aby dítě dostalo shodnou první i druhou dávku, podle odborníků je 12. rok hraniční. Je třeba držet se klinických studií a schválených postupů. A podle těch je třetinová dávka vakcíny od Pfizer/BioNTech určená jen dětem od 5 do 11 let. Starší musí dostat dávku určenou pro dospělé. To, že mezitím ještě dítě prodělalo covid a mohlo by s dokončením vakcinace počkat, na tom už nic nemění.

Podobně to doporučují i jiné uznávané instituce, třeba americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí Roman Chlíbek, vakcinolog

„Doporučujeme to, protože je to odborně správně. Podobně to doporučují i jiné uznávané instituce, například americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí,“ sdělil Právu šéf vakcinologické společnosti a vedoucí Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP) Roman Chlíbek.

Nemocnice bez potíží

Mnohdy jde přitom o rozdíl pár dnů, nanejvýš týdnů. „Dávkování u vakcín se dělá přesně podle věku, protože přesně v tom věku to tak výrobce testoval a bylo to tak schváleno. Nemůžeme si říct, že i když je dítěti jen o pár dnů víc, tak použijeme ještě dětskou. Není to ale nic specifického pro covid, je to tak u všech vakcín,“ vysvětlil Právu další člen společnosti a dětský lékař Daniel Dražan. Podobné schéma má třeba očkování proti žloutence typu A nebo klíšťové encefalitidě, doplnil.

Nejde však o nepřekročitelné pravidlo. Pokud čerstvě dvanáctiletý dostane i druhou dávku o stejné (třetinové) síle, jako byla ta první, nemusí podstoupit další opakování dávky. Je brán jako plně naočkovaný. „Je to chyba, která by se ale stát neměla. Ve chvíli, kdy se stane, tak v doporučení je, že se dávka nemusí opakovat. Nemělo by se to tak ale předem plánovat. Je to dodatečné řešení něčeho, co se stalo špatně,“ poznamenal lékař.

V praxi to administrativní nebo jiné potíže většinou nepůsobí. „Je-li dítěti v době první dávky 11 let, dostane juniorskou vakcínu. Pokud před druhou dávkou dosáhne 12 let, dostane dávku určenou pro věk od 12 let výše. Žádné komplikace nám toto nastavení nezpůsobuje,“ konstatovala Pavlína Danková, mluvčí největší české nemocnice v pražském Motole.

„Děje se to celkem běžně a problémy s tím nejsou. Je ale nutné zadat druhou dávku do ISIN (Informační systém infekční nemoci) ručně,“ potvrdila za FN v brněnských Bohunicích mluvčí Veronika Plachá.

Na to upozorňuje i Michal Pelíšek, náměstek pro řízení kvality péče ve strakonické nemocnici.

„Zápis do systému je trochu složitější. Musí se zadávat přímo přes příslušné webové rozhraní, není to automaticky dávkou zaslanou z našeho nemocničního systému, jak jsme běžně zvyklí, ale žádná kom­plikace to pro nás není. Všichni pacienti odcházejí s vytištěným certifikátem,“ sdělil Právu.

„Řešili jsme situaci, že rodiče zaregistrovali a zarezervovali dítěti termín těsně před dovršením 12 let. Takže spadlo do kategorie 5–11 let, ale na očkování přišlo již jako 12leté. Rozhodnutí je pak na přítomném lékaři, anebo je přerezervujeme na termín s většími dětmi,“ popsala koordinátorka očkování v Nemocnici Tábor Jana Burdová. „Apelovala bych spíše na rodiče, aby děti registrovali po dovršení 12 let,“ dodala.

S očkováním mladších 12 let se v Česku začalo v prosinci. Pro tuto skupinu je k dispozici prozatím jen „dětská verze“ vakcíny od Pfizer/BioNTech. Starší dostávají stejný preparát jako dospělí. Na výběr mají látky od Pfizeru nebo Moderny.