Třídy padají do karantén kvůli testům na kroužcích

„Působí to komplikace. Jeden den zavřeme jednu třídu, do toho se další den jiná třída vrátí z karantény. Jazykáři učí jednu hodinu online, další zas prezenčně. Střídá se to velmi živelně a je to nesystémové,“ popsala Právu ředitelka školy Kateřina Vávrová.