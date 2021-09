Třída je v karanténě, ale očkovaní do školy mohou

„Rodiče, kteří argumentovali tím, že právě proto děti nechali očkovat, aby do karantény jít nemusely, mají samozřejmě pravdu. Zachovali se zodpovědně, takže jim nemůžu říct, že mají smůlu. Proto jsem těmto dětem vstup do školy umožnila,“ řekla Právu ředitelka školy Simona Horáková. Podle vyjádření hygieniků jde o správný postup.

Jak potvrdil mluvčí Krajské hygienické stanice v Ostravě Aleš Kotrla, plně očkovaní žáci skutečně mohou do školy docházet bez ohledu na karanténu, pokud to ředitel školy umožní. „Zajištění prezenční nebo distanční výuky je pak plně v kompetenci ředitele školy,“ sdělil Kotrla.

„V neděli jsme byli kontaktováni školou, že od hygieniků věděla, že třída mé dcery jde do karantény,“ uvedla Helena Kyselá z Jenišova, jejíž třináctiletá dcera chodí na základní školu v Poštovní ulici v Karlových Varech. „Naše Bára je ale plně naočkovaná, takže se jí karanténa netýká, čili by mohla chodit do jiné třídy ve škole,“ pokračovala matka.