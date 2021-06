Thajsko uprostřed boje s nákazou plánuje, jak se otevře turistům

Turistický průmysl tvoří obvykle téměř 20 procent thajského hrubého domácího produktu, během pandemie ale zaznamenal výrazný propad. Hlavní turistická sezona v Thajsku probíhá zhruba od konce listopadu do února.

Thajsko chce během června podat šest miliónů dávek místně vyráběné vakcíny od firmy AstraZeneca a dovážené vakcíny Sinovac. Do konce letošního roku by se podle představ vlády mělo naočkovat 70 procent z více než 66 milionů obyvatel Thajska. Zatím dostalo první dávku jen 2,8 milionu lidí z nejzranitelnější kategorie, do níž patří zdravotníci či zaměstnanci v dopravě.