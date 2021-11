Testování zdravotníků začalo jen někde

Od pondělí se musí zaměstnanci v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních, kteří nejsou očkovaní nebo do půl roku po prodělání nemoci, povinně testovat na covid. Poslední termín, kdy to musí všichni udělat, je pondělí 22. listopadu. Podle zjištění Práva se začalo jen někde, většinou to mají v plánu v průběhu tohoto týdne.