Test může z krve odhalit dlouhý covid

Je to proto, že cytokiny, kterými tělo reaguje na infekci, jsou v těle přítomny ještě několik měsíců po překonání infekce. Vědci z Cambridge definovali typ těchto malých bílkovin a domnívají se, že právě on je spojen s rozvojem dlouhodobých následků covidu-19.

Dodal, že všechny by mohla uklidnit zpráva, že se objevil biomarker, který pomůže zmírnit některé jejich obavy. Lékařům by poskytl první konkrétní způsob, jak odhalit dlouhodobé následky infekce koronavirem, a byl by také prvním prokazatelným indikátorem tohoto závažného onemocnění. Autoři studie proto plánují zahájit další pozorování v tomto směru.