Těm, kdo prodělali covid, stačí jen jedna dávka vakcíny, doporučil francouzský úřad

U lidí vyléčených z covidu-19 by jedna dávka vakcíny připomněla reakci imunitního systému, vysvětluje HAS.

Doporučení francouzského zdravotnického úřadu musí před jeho případným aplikováním ještě schválit vláda. Pokud by ho však kabinet přijal, zásadně by to zrychlilo francouzský očkovací program, píše agentura AP.