Švýcarsko odmítlo AstraZenecu, čeká na podrobnější studie

Rozhodnutí Švýcarska přichází den poté, co francouzský zdravotnický úřad (HAS) nedoporučil očkovat vakcínou AstraZeneca lidi starší 65 let. Odůvodnění je stejné, není k dispozici dostatek dat o účinnosti látky v této věkové skupině. Podobně se zachovaly i další evropské země – Belgie, Rakousko, Polsko či Švédsko. Malta a Itálie dokonce omezily hranici očkování tímto preparátem na 55 let.