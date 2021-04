Spojené státy začaly očkovat všechny dospělé

Ve všech státech USA, hlavním městě Washingtonu a v Portoriku se už mohou proti covidu-19 nechat naočkovat všichni dospělí Američané. Děje se tak poté, co poslední státy federace v pondělí rozšířily skupinu kandidátů na očkování na všechny obyvatele od věku 16 let. Cíl zpřístupnit očkování dospělým ve všech 50 státech USA do 19. dubna oznámil prezidenta Joe Biden před dvěma týdny.