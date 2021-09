Spojené státy sužuje pandemie hůře než před rokem

V pátek tak činil celostátní sedmidenní průměr téměř 163 tisíc nových případů covidu denně, což je podle listu The Daily Mail nárůst o více než 300 procent oproti loňskému počátku září. Hospitalizováno zůstává nyní přes sto tisíc Američanů, zatímco před rokem jich v nemocnici bylo jen 41 tisíc.

Ve srovnání s loňským zářím je vyšší i počet úmrtí, a to o čtyři pětiny. Útěchou je jen to, že počet mrtvých i hospitalizací roste pomaleji než celkový počet případů. To je přičítáno očkování.