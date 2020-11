Slovensko od 9. listopadu zavede na hranicích povinné testy na koronavirus

V průběhu pondělního zasedání ústředního krizového štábu to oznámil slovenský premiér Igor Matovič. „Předpokládáme, že se sníží počet hraničních přechodů, které budou otevřen,é a omezí se jejich otevírací doba,” uvedl předseda slovenské vlády.

Matovič předpokládá, že v průběhu jednoho měsíce se na hranicích provede čtyři až pět milionů testů. „Je to něco přes jeden milion testů týdně. To je přibližně 30 procent z toho, co jsme provedli teď při celoplošném testování,” konstatoval slovenský premiér.