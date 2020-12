Slovensko hlásí rekordní čísla. A to i bez započítání antigenních testů

Andrea pracuje v Rakousku jako číšnice a musela si vzít volno, aby stihla testování. „Jinak bych se nedostala do práce. Vůbec nechápu, proč jsem dosud mohla cestovat do práce do vzdálenosti 30 kilometrů zcela bez překážek a teď musím mít test. Je v tom hrozný chaos,“ dodala. „Koupili jsme dům v rakouské obci Wolfsthal, ale jezdíme do práce do Bratislavy. Teď potřebujeme negativní test,“ řekl Igor, který se dal testovat na bratislavské Šancové ulici.