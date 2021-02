Kdo neslintá, uvidí citron. Školáci v Petrovicích už vyzkoušeli testy ze slin

„Dáváme dětem flaštičku, ve které je tekutina. Když ji mají všichni, se zdravotní sestrou je obejdeme, odšroubujeme víčko a našroubujeme trychtýřek. Když na všechny děti vidíme, tak jim řekne, ať začnou plivat. Děti plivou, dokud nenaplní přibližně polovinu flaštičky,“ popsala lékařka proces testování dětí.

Některé děti však podle ní mají s množstvím slin problém. Pro méně „uslintané” tu mají malý, ale účinný trik: dětem ukážou citron a přirozená reakce těla se pak postará o zbytek.

„Potom je znovu obejdeme, odšroubujeme trychtýřek, zašroubujeme víčko a flaštičky si odneseme,“ dodala.

Děti plivou do lahvičky přes trychtýřek, slinami by měly naplnit polovinu lahvičky. Foto: Novinky

Vyhodnocení testu trvá asi patnáct minut, ve středu tu byly všechny testy negativní. V případě pozitivního testu pošlou dítě do izolace, kde čeká na vyzvednutí rodičem. Jeho pediatr by měl následně nařídit přesnější PCR test pro potvrzení nákazy.

Jednotný postup v případě potvrzení nákazy ve třídě není, záleží na rozhodnutí hygieny, která v některých případech posílá do karantény celou třídu.

„Rádi bychom to trochu rozhýbali, protože většina dětí byla ve školách naposledy jen týden v prosinci a ta distanční výuka není ideální. Čím dál více jsou vidět propastné rozdíly mezi jednotlivými dětmi,“ zmínila důvody testování ředitelka školy Vošahlíková.

„Po dnešku si myslím, že testování organizačně náročné není. Čím častěji se bude testovat, tím dříve vychytáme nedostatky a urychlí se celý proces,“ dodala.

Testování by se mělo opakovat i v dalších týdnech. Dosud testy pro školu financovala sama lékařka. Ta doufá, že je pojišťovna zpětně proplatí. V dalším týdnu by testy měl zaplatit zřizovatel školy, tedy obec.

Samotné vyhodnocení testu trvá patnáct minut. Foto: Novinky

Do první a druhé třídy do Základní školy v Petrovicích chodí 23 dětí, souhlas rodičů s testováním dětí ve škole však obdrželi jen u třinácti z nich. „Myslím, že u rodičů převládá strach, že by v případě karantény mohli řešit finanční problémy. V některých případech se bojí i ztráty zaměstnaní,“ odhaduje ředitelka. Vliv podle ní mohou mít i rozšířené dezinformace o koronaviru.

Testování žáků zatím není povinné. Rodiče, kteří testování odmítnou, mohou děti do školy nadále posílat. Jiná situace by podle ředitelky nastala ve chvíli, kdy by ministerstvo školství zdejší projekt schválilo. Ředitelka předpokládá, že by v takovém případě zodpovědnost za vzdělávání dětí, které nepodstoupí testování, přešla na rodiče. „Dítě by zůstalo na domácí výuce. Není možné učit ve škole a zároveň distančně,“ dodala ředitelka.

O plošném testování dětí ve školách začala vláda jednat v souvislosti s postupným návratem dětí do škol. Od 1. března by se měli do škol vrátit studenti maturitních ročníků a posledních ročníků VOŠ, od 15. března pak také žáci 9. tříd základních škol. Návrh postupu testování žáků a studentů zatím připravuje ministerstvo školství.

Někteří odborníci nicméně doporučují, aby se děti mohly testovat samy doma. Podle primáře infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavla Dlouhého je testování ve škole rizikové.

„Je zbytečné a hloupé, aby se děti testovaly ve školách hromadně, aby ohrožovaly navzájem jeden druhého tím, že na sebe naprskají, když se budou šťourat v nose,“ uvedl pro Novinky. S tím souhlasí například i šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý, podle kterého by také v případě větších školy takové testování bylo zbytečně složité.