Situace se částečně vymkla kontrole, přiznal Prymula

„Jsme to my všichni, každý má nějaký díl. Největší dopad měly ty autority, které tady přesvědčovaly, že to onemocnění vůbec není nebezpečné, že se nás netýká, že s ním máme žít a nevšímat si ho. To nevšímání vedlo k tomu, že ta situace je tu taková,” řekla Prymula.