Situace bude pod kontrolou za pět let, odhaduje šéfka vědců WHO

Čtyři až pět let. Takovou dobu by mohlo trvat, než se situaci ohledně pandemie koronaviru podaří dostat pod kontrolu. Na virtuální konferenci, kterou pořádal deník Financial Times, to uvedla hlavní vědecká pracovnice Světové zdravotnické organizace (WHO) Soumya Swaminathanová.