Šéf pražské záchranky: Očkované vozíme v mnohem lepším stavu. Nepotřebují kyslík

Denně přibývá přes deset tisíc případů, v nemocnicích leží přes pět tisíc pacientů s covidem. Když ta čísla vidíte, co se vám honí hlavou?

To, že jsme samozřejmě v další vlně epidemie, která už tady byla, a obávám se, že zátěž nemocnic bude extrémní. A už to začalo.

Počet pobytů na JIP primárně směřovaný z terénu je proti předchozím vlnám významně nižší

Dá se s tím něco dělat?

Nejsem epidemiolog, ale vidím proti předchozí vlně sice vysoké zatížení a vysoké počty převozů do nemocnic, ale u očkovaných jednoznačně lehčí průběh. Očkovaní pacienti, které musíme odvézt a potřebují naši péči, ať už z jakéhokoliv důvodu, jsou významně v lepším stavu. Nemusíme je, aspoň v prvních fázích našeho zásahu, připojovat na dýchací přístroje, což je proti předchozí vlně velký rozdíl.

Moc nechápu tu revoltu proti očkování. Jsem už staršího data narození, očkovacích kampaní jsem zažil velmi mnoho a nikdy jsem neměl pocit, že by to situaci zhoršilo. Naopak to jsou nemoci, které se díky vakcinaci dostaly z povrchu zemského.

Jaké mají nejčastější problémy lidé, ke kterým jezdíte?

Je to vysoká teplota a dušnost. Máme rozhodovací schémata, která v první fázi řeší náš dispečink, v druhé fázi posádka na místě, a tam je to jednoznačně nedostatečné okysličení, nejspíš rozvoj zápalu plic. To je dominantní diagnóza našich nemocných s covidem.

Jsou ty telefonáty většinou opodstatněné? V minulosti se objevovaly výhrady, že lidé spíš než praktikovi volají rovnou záchranku.

Je to tísňová linka, někteří se nemají mnohdy kde jinde poradit. Můžeme ale diskutovat o tom, který stav už vyžaduje reakci záchranné služby a který je řešitelný domácí péčí například ošetřujícího lékaře. Touto statistikou se budeme zabývat.

Informoval jsem i vedení města, že se nám množí telefonáty typu: „Praktický lékař mi řekl, ať si zavolám záchrannou službu, že on na návštěvu nepřijde.“ Není ale naším úkolem kohokoliv kritizovat. Náš úkol je vyhodnocovat.

Pokud to dokážeme, poradíme po telefonu. Pokud pošleme výjezdovou skupinu, tak vyšetříme a rozhodneme, jestli je ještě možná léčba doma, nebo je nutný převoz do nemocnice.

Proti předchozí vlně jsme zavedli ještě další službu. Ponechali jsme si mediky, kteří nám v prvních vlnách pomáhali s odběrovými vozy, a teď po čtyřech až šesti hodinách voláme ještě zpětně nemocným, které jsme ponechali doma, abychom se ujistili, že nezůstanou bez pomoci.

Jak se zvedl počet výjezdů proti předchozím měsícům?

Klidnější byl například srpen, kdy jsme vezli 370 nemocných v souvislosti s covidem a z toho jen osm jich skončilo po našem zásahu na JIP. Nevíme, jak se to v nemocnici vyvíjelo dál.

Od 1. listopadu do poledne 19. listopadu jsme převezli už 1200 nemocných a z toho 30 jich skončilo na JIP. Počty jsou vysoké, nicméně počet pobytů na JIP primárně směřovaný z terénu je proti předchozím vlnám významně nižší.

Jaká je proočkovanost mezi záchranáři?

Vysoká. Máme 85 až 90 procent. Měli jsme kolegy, kteří měli odloženo očkování v souvislosti se zdravím. Nemáme žádnou skupinu, která by očkování odmítala. Proti předchozím vlnám máme pouze devět kolegů nebo kolegyň, kteří jsou teď v pracovní neschopnosti v souvislosti s covidem, pouze šest z nich mělo nějaké příznaky.

U kolegů, kteří jsou staršího data narození a život jim už také přinesl chronická onemocnění, se může stát, že i přes všechno očkování se jim to ještě může zkomplikovat. V tuto chvíli jsou ale tato čísla pro provoz záchranné služby naprosto zanedbatelná.

Je při takových počtech debata o povinném očkování zdravotníků opodstatněná?

Velmi si vážím toho, že pracuji a zodpovídám za organizaci, kde mám velmi rozumný manšaft. Nemáme potřebu žádných silových řešení. Pro nás bylo nejdůležitější, a v tom nám pomohly nemocnice a hlavní město Praha, abychom byli brzy naočkovaní. Teď už jsme většinou po třetí dávce.

Pokud by byla silová řešení mezi zdravotníky nutná, tak by mě to velmi překvapilo. Můžete zachraňovat, nabídnout všechno od svých znalostí přes srdce po svoji krev, ale musíte být rozumný a chránit se. A my dnes víme ze všech dostupných dat, že očkování je to zásadní, co nás chrání, abychom mohli práci vykonávat.

Připravujete se na další zhoršení situace?

Posilujeme výjezdové vozy hlavně v denních směnách. To se nám daří a děkuji za velké nasazení kolegů a kolegyň. Udělali jsme všechny kroky, které byly vyzkoušeny v předchozích vlnách.

Nechali jsme si mediky, kteří dnes nedělají odběry, ale dělají jinou činnost na operačním středisku. Už jsme kontaktovali armádu, pokud bychom potřebovali řidiče na převozy dezinfikovaných vozů, jako tomu bylo v předchozích vlnách.